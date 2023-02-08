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Жевнов: когда Иван приехал, мы были немного в шоке. У него жировая - 20 процентов

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Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов высказался по поводу бразильского голкипера Ивана.
Фото: ФК "Зенит"
- Когда Иван приехал, мы были немного в шоке. Я не понимаю, как игрок в разгар чемпионата Бразилии мог находиться в таком состоянии: у него жировая была 20 процентов. Визуально тоже все было заметно – на мой взгляд, пять-семь лишних килограмм. Ивану разработали диету, после тренировок он должен был крутить велосипед. Его хватило на две недели. Мы пару раз с ним разговаривали, но в конце ноября он уехал с теми же двадцатью процентами жировой, - приводит комментарий Жевнова Sports.ru.

25-летний голкипер из Бразилии Иван перебрался в "Зенит" на правах годичной аренды летом 2022 года в рамках двухсторонней сделки с "Коринтианс" по обмену игроками. Но уже зимой этого года вратарь покинул стан коллектива из Санкт-Петербурга. Это этот период Иван в основном оставался на скамейке запасных и не провели ни одного поединка в рамках РПЛ. В основном бразилец защищал ворота "Зенита" в кубковых матчах. В активе игрока 4 встречи в Кубке России и 5 пропущенных голов. В последнем матче турнира против "Спартака" (0:0, 4-2 пен.) Иван смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, а также отбить два удара с точки в послематчевой серии пенальти. Также на счету голкипера один контрольный поединок против "Црвены Звезды" (3:1).


Зенит Жевнов Иван
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