- Капитана в "Зените" не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона, - передает слова Чистякова "Чемпионат".
В осенней части сезона капитаном петербургского "Зенита" был 33-летний хорватский центральный защитник Деян Ловрен. 2 января 2023 года было официально объявлено о переходе Ловрена во французский "Лион". В текущем сезоне лидерами сине-бело-голубых по количеству сыгранных матчей являются 28-летний левый защитник Дуглас Сантос, 25-летний правый вингер Малком и 25-летний левый вингер Андрей Мостовой, которые приняли участие в 23 матчах "Зенита" во всех турнирах из 24 возможных.
Чистяков: капитана в "Зените" не выбирали. Примем решение перед стартом сезона, есть три варианта
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о новом капитане команды.
Фото: ФК "Зенит"