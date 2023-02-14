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Канчельскис: чемпионство "Спартака" при Абаскале - это иллюзия

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис резко высказался о шансах "Спартака" на чемпионство при испанском тренере.
Getty Images
"Сможет ли Абаскаль привести "Спартак" к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль "Спартаку" не принесет. Это иллюзия", — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Напомним, "Спартак" не становился чемпионом Российской Премьер-Лиги с 2017 года, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера. Гильермо Абаскаль возглавил красно-белых перед стартом текущего розыгрыша чемпионата России. При испанце "Спартак" идёт в лидерах РПЛ, расположившись в турнирной таблице на второй строчке, уступая лидирующему "Зениту" шесть очков. Ранее московский клуб объявил о продлении контракта с Абаскалем до 2025 года.


Спартак Канчельскис Абаскаль
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