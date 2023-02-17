Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.88X 3.65П2 4.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
22:45
НаполиНе начат
П1 5.2X 4.1П2 1.65

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.65

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
23:00
ЛионНе начат
П1 4.2X 3.65П2 1.89
Реклама лига ставок Сделать ставку

Леандро Фернандес: Кураньи и Уилкшир особенно выделялись в "Динамо", было приятно с ними играть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Динамо" из Аргентины Леандро Фернандес высказался по поводу лучших игроков команды.
Фото: Getty Images
- Все "Динамо" было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами, а им нравилось играть вместе со мной в «Динамо, - приводит мнение Фернандеса Sport24.

Немецкий центрфорвард Кевин Кураньи перебрался в "Динамо" в июле 2010 года. С того момента немец провел 123 встречи в РПЛ. В активе игрока 50 голов и 16 ассистентских действия. В марте Кевину, который завершил карьеру в 2016 году, исполнится 41 год. Правый защитник из Австралии Люк Уилкшер выступал за столичный коллектив с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 годы. 41-летний австралиец принял участие в 149 играх российского первенства, в которых сумел дважды отличиться и отдать 9 результативных пасов. В 2019 году Люк завершил карьеру футболиста.


Динамо Кураньи Уилкшир
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава Воронежской области: болельщики "Факела" - лучшие в мире. Надеюсь, ситуация с Fan ID разрешится в пользу команды
Sport24: переговоров между Щенниковым и ЦСКА по продлению контракта нет
Sport Bild: "Бавария" заинтересована в приобретении Рэшфорда. Немецкий клуб видит в Маркусе замену Левандовскому
Гладышев: не рассматриваю вариант с арендой. Хочу играть в "Динамо"
Вратарь "Локомотива" Худяков: весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас
Экс-игрок "Кайрата" Дугалич: у Алипа есть качества, чтобы играть не только в России, но и в Европе
"Матч ТВ": на контрольном матче между "Зенитом" и "Сепаханом" ожидается до 40 тысяч зрителей 1
Аршавин – победе "Монако" над "Байером": вратарь немецкой команды Градецки привез два гола
Леандро Фернандес: Кураньи и Уилкшир особенно выделялись в "Динамо", было приятно с ними играть
Bloomberg: инвесторы из Катара готовы приобрести "МЮ" за 5 млрд фунтов
Алип – о матче с "Сепаханом": уровень футбола в Иране достаточно высок
RMC Sport: "ПСЖ" уволит Гальтье, если он не выйдет в 1/4 финала ЛЧ
Прудников: Черчесов смог бы работать в топ-клубе в Европе 1
Аршавин – о матче с "Сепаханом": мы не можем играть в еврокубках. Поэтому вынуждены искать новые связи
Аллегри - о неназначенном пенальти: думаю, это первый случай, когда судья обратился к ВАР, но зафиксировал фол в атаке