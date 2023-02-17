- Все "Динамо" было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами, а им нравилось играть вместе со мной в «Динамо, - приводит мнение Фернандеса Sport24.
Немецкий центрфорвард Кевин Кураньи перебрался в "Динамо" в июле 2010 года. С того момента немец провел 123 встречи в РПЛ. В активе игрока 50 голов и 16 ассистентских действия. В марте Кевину, который завершил карьеру в 2016 году, исполнится 41 год. Правый защитник из Австралии Люк Уилкшер выступал за столичный коллектив с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 годы. 41-летний австралиец принял участие в 149 играх российского первенства, в которых сумел дважды отличиться и отдать 9 результативных пасов. В 2019 году Люк завершил карьеру футболиста.
Леандро Фернандес: Кураньи и Уилкшир особенно выделялись в "Динамо", было приятно с ними играть
Экс-игрок "Динамо" из Аргентины Леандро Фернандес высказался по поводу лучших игроков команды.
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