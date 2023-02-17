- Всегда хочется играть больше, выходить в основе и проводить все матчи по 90 минут. Но вариантов с арендой не рассматриваю, потому что только подписал новый контракт. Хочу играть и доказывать здесь, - приводит комментарий Гладышева ТАСС.
Российский центрфорвард Ярослав Гладышев, являющийся воспитанником "Динамо", провел свою первую игру за родной клуб в 2021 году против одноименного клуба из Ставрополя в Кубке России. Нападающий сразу же отметился забитым мячом. Всего на счету Гладышева 21 матч в РПЛ. В активе Ярослава 3 гола и 3 результативных паса. В этом сезоне россиянин сыграл в 19 встречах за москвичей – 14 в РПЛ и 5 в Кубке России, в которых он оформил 4+3 по системе гол плюс пас. В декабре 2022 году Динамо продлило контракт с Гладышевом до июня 2026 года.
Гладышев: не рассматриваю вариант с арендой. Хочу играть в "Динамо"
Российский футболист "Динамо" Ярослав Гладышев высказался о своем будущем в клубе.
Фото: "Чемпионат"