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Президент иранского "Сепахана": "Зенит" узнаваем в мировом футболе. Это самый популярный клуб России

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Президент иранского "Сепахана" Мохаммад Реза Сакет прокомментировал подписание нового договора о сотрудничестве с санкт-петербургским "Зенитом".
ФК "Зенит"
"Для "Сепахана" международное сотрудничество имеет большое значение, поэтому мы были заинтересованы в договоре с "Зенитом". У нас есть подобные соглашения и с другими клубами. При этом мы знаем, что "Зенит" является самым популярным клубом России и узнаваем в мировом футболе.

Оба народа, оба клуба и оба государства хотят сотрудничать. Это хорошая предпосылка к тому, чтобы мы достигали хороших результатов в области спорта. Плюс является частью и примером сотрудничества между Россией и Ираном", - приводит слова Сакета "Матч ТВ".

"Зенит" и "Сепахан" провели между собой товарищеский матч сегодня, 17 февраля. Победу одержала иранская команда. "Сепахан" забил петербуржцам два безответных мяча. Также сегодня "Зенит" объявил о подписании обновлённого договора о сотрудничестве с иранским клубом.


Зенит Сепахан
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