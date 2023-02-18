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Агент Мелехина: к Виктору есть интерес из-за рубежа, в том числе из хороших чемпионатов

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Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника "Ростова" Виктора Мелехина, заявил, что его клиентом интересуются зарубежные клубы.
Фото: ФК "Ростов"
"Он центральный защитник 2003 года, который почти все игры играет в "Ростове". Естественно, к нему есть интерес из-за рубежа. Есть интерес в том числе от клубов из хороших чемпионатов.Мы пока приняли решение, что нынешний сезон он отыграет и сосредоточится на "Ростове", - цитирует агента Metaratings.

Виктор Мелехин попал в систему "Ростова" в 2021 году. С того момента защитник провел 37 матчей за "Ростов", в которых не отмечался результативными действиями. В декабре прошлого года ему исполнилось 19 лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мелехина в 2,5 млн евро. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до лета 2027 года.


Мелехин Ростов
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