"Он центральный защитник 2003 года, который почти все игры играет в "Ростове". Естественно, к нему есть интерес из-за рубежа. Есть интерес в том числе от клубов из хороших чемпионатов.Мы пока приняли решение, что нынешний сезон он отыграет и сосредоточится на "Ростове", - цитирует агента Metaratings.
Виктор Мелехин попал в систему "Ростова" в 2021 году. С того момента защитник провел 37 матчей за "Ростов", в которых не отмечался результативными действиями. В декабре прошлого года ему исполнилось 19 лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мелехина в 2,5 млн евро. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до лета 2027 года.
Агент Мелехина: к Виктору есть интерес из-за рубежа, в том числе из хороших чемпионатов
Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника "Ростова" Виктора Мелехина, заявил, что его клиентом интересуются зарубежные клубы.
Фото: ФК "Ростов"