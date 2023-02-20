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Канчельскис: у меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Популизмом заниматься не буду

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Экс-главный тренер "Соляриса", "Уфы" и "Торпедо-ЗИЛ" Андрей Канчельскис рассказал о своем желании возглавить клуб Российской премьер-лиги.
Фото: Getty Images
- У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

54-летний экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис не работал главным тренером с 2020 года, когда покинул узбекский "Навбахор". Из российских клубов ранее специалист возглавлял московский "Солярис" в 2016 году, "Уфу" с 2010 по 2012 год и "Торпедо-ЗИЛ" с 2009 по 2010 год.

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Канчельскис
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