По сообщениям СМИ, "Химки" и "Крылья Советов" согласовали переход 21-летнего российского вингера Арсена Хубулова в стан подмосковного коллектива на правах аренды до конца этого сезона. На трансфере настаивал главный тренер химчан Спартак Гогниев.
Владимир Хубулов перебрался в "Крылья Советов" летом 2022 года. С того момента россиянин провел 17 встреч за самарский коллектив – 13 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе игрока 1 ассист. Отметим, что Хубулов и Гогниев вместе работали в прошлом сезоне в "Алании".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": игрок "Крыльев Советов" Хубулов перейдет в "Химки" на правах аренды
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Хубулов продолжит карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Ахмат"