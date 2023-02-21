Напомним, ранее в турецких источниках сообщалось, что "Галатасарай" договорился с "Динамо" о трансфере Арсена Захаряна ближайшим летом. Сегодня эту информацию опроверг сам Арсен, заявивший, что не заинтересован в переходе по личным причинам.
"Арсен сам же уже сказал, что не хочет переходить в Турцию. В чем причина? Мы с сыном хотим играть в Европе. А все новости, которые сейчас ходят вокруг Арсена, очередные слухи", - приводит слова Захаряна-старшего Sport24.
В текущем сезоне на счету Захаряна 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Контракт полузащитника с "Динамо" действует до лета 2024 года.
Отец Захаряна: мы с сыном хотим играть в Европе
Норайр Захарян, отец полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, объяснил, почему его сын не хочет переходить в "Галатасарай".
Фото: РПЛ