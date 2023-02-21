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Орлов: то, что Промес пропустил зимние сборы "Спартака", скажется. Неизвестно, чем все это закончится

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Известный тележурналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как сильно повлияет на "Спартак" тот факт, что Квинси Промес пропустил все сборы команды.
Фото: РПЛ
- То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое — тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно, - приводит мнение Орлова Sport24.

Лучший бомбардир московского коллектива Квинси Промес отсутствовал на тренировочных сборах "Спартака" в ОАЭ и Турции и работал индивидуально. Без голландца команда Гильермо Абаскаля смогла выиграть межсезонный товарищеской турнир. Москвичи одержали победы во всех трех матчах с "Ростовом" (0:0, 2-1 пен.), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0). Вчера стало известно, что Квинси уже тренируется в общей группе команды.

Вторая половина сезона для "Спартака" возобновится кубковым поединком против "Локомотива". За осеннюю часть сезона Промес забил 17 голов и оформил 7 результативных пасов за 23 игры во всех соревнованиях. Ранее СМИ сообщали о том, что Абаскаль доволен физической формой Квинси.


Промес Спартак Орлов
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