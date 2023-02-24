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Петржела - о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо: мотивацией для них были деньги, что же еще?

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал выдачу российского гражданства для Клаудиньо и Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
"Мотивацией для Малкома и Клаудиньо в вопросе получения российского гражданства были деньги, что же еще? Я надеюсь, что они не пожалеют об этом", - цитирует Петржелу "СЭ".

Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам "Зенита": Клаудиньо и Малкому.

В нынешнем сезоне в активе Малкома 17 матчей, в которых он забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Он выступает за "Зенит" с 2019 года. На счету Клаудиньо, который перебрался в РПЛ годом позже, 3+5 в 14 встречах в чемпионате России.


Петржела Клаудиньо Малком Зенит
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