"Это продолжалось много лет, шесть лет. Было множество нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в ОАЭ и какое-то время не были женаты официально. Там не было никакой справедливости по отношению к женщинам. После своих нападений он даже прятал мой паспорт, мой телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к моим друзьям из Бразилии. Мало кто знал об этом. Он все еще преследует меня. Буквально пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Это и заставило меня рассказать об этом. Моя жизнь превратилась в ад. Я все еще не чувствую себя в безопасности", - цитирует Карвалью "UOL".
Девушка также поделилась фотографиями в социальных сетях, якобы доказывающими насилие со стороны Веллитона.
Напомним, Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 годы. Трансфер Веллитона обошелся клубу в 6 миллионов евро. Бразилец провел за "красно-белых" 133 матча, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. Кроме того, форвард дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ: в сезонах 2009 и 2010. После ухода из "Спартака" Веллитон играл в Турции и ОАЭ. В середине января этого года он объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 36-летнего нападающего стал "Гремиу Новуризонтино".
Бывшая жена экс-нападающего "Спартака" Веллитона: он избивал меня 6 лет. Моя жизнь превратилась в ад
Бывшая жена экс-форварда столичного "Спартака" Веллитона Карвалью призналась в насилии со стороны супруга.
Фото: ФК "Спартак"