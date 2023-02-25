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Волга Ул
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
18:00
АрсеналНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.61
Вест Хэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2
Эвертон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Лидс
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.04X 3.55П2 3.75
Борнмут
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35
Кристал Пэлас
22:45
ЛиверпульНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.77

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
1 - 1 1 1
Мальорка1 тайм
П1 2.41X 3.25П2 3.15
Кадис
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.9X 3П2 2.75
Реал
20:30
АтлетикоНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.6
Валенсия
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:00
НаполиНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.49
Лечче
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.3X 4.3П2 1.74
Кельн
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3
Вердер
17:30
БохумНе начат
П1 1.96X 3.75П2 3.8
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4
Шальке-04
20:30
ШтутгартНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
19:00
ЛионНе начат
П1 4.1X 3.65П2 1.91
Монпелье
23:00
ЛансНе начат
П1 4.6X 3.7П2 1.81
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Бывшая жена экс-нападающего "Спартака" Веллитона: он избивал меня 6 лет. Моя жизнь превратилась в ад

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Бывшая жена экс-форварда столичного "Спартака" Веллитона Карвалью призналась в насилии со стороны супруга.
Фото: ФК "Спартак"
"Это продолжалось много лет, шесть лет. Было множество нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в ОАЭ и какое-то время не были женаты официально. Там не было никакой справедливости по отношению к женщинам. После своих нападений он даже прятал мой паспорт, мой телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к моим друзьям из Бразилии. Мало кто знал об этом. Он все еще преследует меня. Буквально пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Это и заставило меня рассказать об этом. Моя жизнь превратилась в ад. Я все еще не чувствую себя в безопасности", - цитирует Карвалью "UOL".

Девушка также поделилась фотографиями в социальных сетях, якобы доказывающими насилие со стороны Веллитона.





Напомним, Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 годы. Трансфер Веллитона обошелся клубу в 6 миллионов евро. Бразилец провел за "красно-белых" 133 матча, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. Кроме того, форвард дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ: в сезонах 2009 и 2010. После ухода из "Спартака" Веллитон играл в Турции и ОАЭ. В середине января этого года он объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 36-летнего нападающего стал "Гремиу Новуризонтино".


Веллитон Спартак
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