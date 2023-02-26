- Нет, Малком и Клаудиньо останутся в "Зените". К сожалению, в мире есть несколько людей-расистов, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Малком находится в Санкт-Петербурге с лета 2019 года, Клаудиньо пополнил состав петербуржцев летом 2021 года. Оба футболиста играют ключевую роль в атакующих построениях команды Сергея Семака. Экс-игрок "Барселоны" является лидером петербуржцев, набрав 15+7 в 23 поединках. Клаудиньо за 19 встреч забил 3 гола и оформил 8 ассистов. Летом олимпийские чемпионы и "Зенит" договорились о пролонгации соглашения до лета 2027 года, а недавно обоим футболистам было присвоено гражданство РФ.
В матче между ульяновской "Волгой" и "Зенитом" (0:3) Кубке России в сторону, уходящего на замену, Вендела был брошен банан.
Агент: расистский эпизод не повлияет на будущее Малкома и Клаудиньо в "Зените"
Агент новоиспеченных граждан РФ Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о том, повлияет ли расистский эпизод, произошедший в матче "Волга" - "Зенит" на их пребывание в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"