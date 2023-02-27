– Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет, – приводит слова агента Sport24.
Малком перебрался в Северную столицу в 2019 году из "Барселоны". Клаудиньо защищает сине-бело-голубые цвета с 2021 года. На прошлой неделе обоим футболистам росчерком пера президента РФ Владимира Путина было выдано российское подданство. Однако пока они не утратят статуса легионеров в РПЛ, а также не смогут выступать за национальную сборную России. Это станет возможным только по прошествии нескольких лет.
Агент Малкома и Клаудиньо: пока не знаю, хотели бы мои клиенты выступать за сборную России или нет
Луис Фернандо Гарсия, агент натурализованных полузащитников "Зенита" Клаудиньо и Малкома, поделился мнением о перспективах их игры за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"