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Защитник "Локомотива" Конти - о судействе: судить - это дело неблагодарное

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Аргентинский защитник московского "Локомотива" Херман Конти высказался о судействе в ответном матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (4:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Что могу сказать по судейству? Судить - это дело неблагодарное. Мы все люди, и все можем ошибаться. Судьи принимают правильные решения и ошибаются иногда, работа у них такая. Пенальти ничего не решал", - цитирует Конти "СЭ".

По итогам противостояния, "Локомотив" дважды потерпел поражения в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (0:1) и (4:2) и теперь продолжит борьбу за Кубок России в четвертьфинале Пути регионов.

Конти перешел в "Локомотив" в конце января этого года. 28-летний защитник подписал контракт с "железнодорожниками" на два с половиной года. Сегодня, 27 февраля, он дебютировал за основной состав команды.


Конти Локомотив Спартак Кубок России
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