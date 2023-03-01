"Я вижу, что все наши соперники усиливаются и настраиваются на рестарт чемпионата так же, как и мы. Никто не хочет подпускать "Зенит" к очередному титулу. Чувствую, что сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в "Зените" - получить вторую звезду на эмблему. Важно быть на сто процентов готовыми не только физически, но и ментально, воспринимать каждый матч как финал. Только в этом случае мы доберемся до золота", - цитирует Барриоса "СЭ".
29-летний полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос перешел в "Зенит" зимой 2019 года из аргентинской команды "Бока Хуниорс". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Текущий контракт Барриоса с "сине-бело-голубыми" действует до июня 2026 года. В этом сезоне на счету колумбийца 20 матчей за клуб во всех соревнованиях, 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
По итогам осенней части "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 17 проведенных турах. Отставание ближайшего преследователя "Спартака", идущего вторым, составляет 6 баллов.
Барриос: сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в "Зените" - получить 2-ую звезду на эмблему
Колумбийский хавбек "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о задачах команды на весеннюю часть чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"