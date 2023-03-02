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Прохин - о легионерах: без них легче. Когда команда русскоязычная, коллектив не делится на группы

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Защитник "Ростова" Данила Прохин признался, что отъезд легионеров из клуба положительно сказывается на команде.
Фото: РФС
"Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы. После игр мы часто собираемся все вместе - это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще - каждый понимает друг друга. Даня Глебов находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает", - цитирует Прохина "Sport24".

21-летний российский защитник Данила Прохин выступает за "Ростов" с лета прошлого года. В этом сезоне он провел 13 матчей за коллектив Валерия Карпина. По итогам осенней части чемпионата России "Ростов" расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. На данный момент отставание от второго места составляет всего 1 балл, а от первого - 7 очков. Ростовчане возобновляют игры чемпионата домашним матчем с московским "Локомотивом", который состоится 4 марта.


Прохин Ростов РПЛ
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