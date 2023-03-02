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Прохин: для меня приятнее второе место с "Сочи", чем чемпионство с "Зенитом". В него я внес больший вклад

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Защитник "Ростова" Данила Прохин рассказал, что серебро с "Сочи" для него более дорого, чем золотая медаль в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"В сезоне 2019/20 я провел три матча за "Зенит" и получил медаль чемпиона России. Я был рад, но не относил себя к этой победе на сто процентов. Да, я прошел сборы, был все время с командой, тренировался, но чемпионат ведь выиграли не за счет меня. Я сыграл три игры уже после того, как мы стали чемпионами. Так что с кубком я не носился и не целовал его. А медаль дома висит. Горжусь, что она у меня есть. Для меня приятнее второе место с "Сочи", чем чемпионство с "Зенитом". В него я внес больший вклад, чем в золото "Зенита", - цитирует Прохина "Sport24".

Напомним, Прохин в составе "Сочи" занял по итогам прошлого сезона второе место в РПЛ, завоевав таким образом серебряную медаль. В чемпионском для "Зенита" сезоне 2019/20 россиянин провел за команду всего 3 матча.

Данила Прохин - воспитанник "Зенита". Летом прошлого года он на правах свободного агента перебрался из "Сочи" в "Ростов". В этом сезоне 21-летний защитник сыграл 13 матчей во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями. По итогам осенней части чемпионата России "Ростов" расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущего на первом месте "Зенита" составляет 7 очков. Коллектив Валерия Карпина возобновляет чемпионат страны встречей с "Локомотивом", который пройдет на домашней арене ростовчан 4 марта.


Прохин Ростов Зенит
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