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Агент: Гарре - экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России

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Агент новичка "Крыльев Советов" из Аргентины Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион высказался по поводу адаптации игрока в новой стране.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Бенхамин — экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России и уже скоро принесет много радости болельщикам "Крыльев Советов", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Атакующий фланговый полузащитник из Аргентины Бенхамин Гарре, который был в системе "Ман Сити", перебрался в "Крылья Советов" в январе этого года. С того момента футболист провел за волжский коллектив 2 поединка – все против "Динамо" в Кубке России. На счету Бенхамина 149 игровых минут. В этих матчах Гарре сумел отметиться заработанным пенальти в ответной встречи против столичного клуба (1:1). В сезоне 2021/2022 Гарре провел 33 игры за аргентинский "Расинг". Бенхамин смог записать на свой счет 5 голов и 3 ассистентских действия. В июле футболисту исполнится 23 года.

Свой следующий матч "Крылья Советов" проведут уже в рамках 18-го тура РПЛ, где снова сыграют с "Динамо". После осенней части сезона самарцы с 20 очками идут на 11 месте в таблице.


Гарре Крылья Советов
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