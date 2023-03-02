Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
23:00
БарселонаНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Мор: "Зенит" может начать нервничать. У них есть право на ошибку, но его не так уж и много

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Право на ошибку у "Зенита" есть, но его не так уж и много. Команда может начать нервничать. Думаю, нас ждет интересная вторая часть сезона РПЛ и концовка, - приводит мнение Мора "Матч ТВ".

"Зенит", который является действующим чемпионом России, в этом сезоне также довольно уверенно идет по дистанции чемпионата, набрав за 17 игр 42 очка. Команда Сергея Семака потеряла очки всего в 4 встречах- 3 ничьи и 1 поражение. На 2-й строчке в таблице находится "Спартак", набравший за такой же отрезок на 6 баллов меньше. Тройку замыкает "Ростов". В активе южного коллектива 37 очков. Отметим, что коллектив из Санкт-Петербурга уже на протяжении 4 розыгрышей РПЛ финиширует на 1 месте, выиграв российское первенство досрочно.


Спартак Зенит Мор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник "Крыльев Советов" Горшков – о матче с "Динамо": мы прошли по делу
Петржела: "Зенит" легко пройдет "Динамо" в Кубке России и в финале сыграет со "Спартаком" 1
Бензема, Модрич и Бускетс – в основе "Реала" и "Барселоны" на матч 1/2 финала Кубка Испании
Агент: надеюсь, что "Локомотив" в ближайшее время получит предложение по трансферу Худякова 1
Мор: "Зенит" может начать нервничать. У них есть право на ошибку, но его не так уж и много 2
talkSPORT: Де Йонг - приоритетная цель "МЮ" летом. Игроку нравится этот вариант
Агент: Кварацхелии все нравится в "Наполи"
Шишкин: "Зенит" не является явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против "Динамо" 2
Камоцци: у "Спартака" отличные шансы выйти в финал Кубка России 2
Бикфалви – о матче со "Спартаком": верю, что "Урал" с хорошим результатом вернется назад
Calciomercato: "Челси" заинтересован в приобретении Осимхена. Лондонцы готовы поднять зарплату игрока до 9 млн евро
Агент: Гарре - экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России
«Зенит» выбьет «Динамо», «Спартак» помучается с «Уралом». Прогноз Rusfootball.info на все новые пары Кубка России 4
Уткин: оперативная память Дзюбы приближается к уровню золотой рыбки, которая вообще ничего не помнит 3
Ещенко: нельзя говорить, что "Спартаку" повезло с "Уралом". Екатеринбуржцы дошли до полуфинала, это достойно уважения 1