- Право на ошибку у "Зенита" есть, но его не так уж и много. Команда может начать нервничать. Думаю, нас ждет интересная вторая часть сезона РПЛ и концовка, - приводит мнение Мора "Матч ТВ".
"Зенит", который является действующим чемпионом России, в этом сезоне также довольно уверенно идет по дистанции чемпионата, набрав за 17 игр 42 очка. Команда Сергея Семака потеряла очки всего в 4 встречах- 3 ничьи и 1 поражение. На 2-й строчке в таблице находится "Спартак", набравший за такой же отрезок на 6 баллов меньше. Тройку замыкает "Ростов". В активе южного коллектива 37 очков. Отметим, что коллектив из Санкт-Петербурга уже на протяжении 4 розыгрышей РПЛ финиширует на 1 месте, выиграв российское первенство досрочно.
Мор: "Зенит" может начать нервничать. У них есть право на ошибку, но его не так уж и много
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"