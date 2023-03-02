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Журналист Карпов: Минспорта отказал "Спартаку" в российском паспорте для Промеса из-за уголовного дела

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Министерство Спорта РФ отказало "Спартаку" в содействии в получении голландским нападающим Квинси Промесом российского паспорта.
Фото: "Чемпионат"
По сообщениям СМИ, Минспорта РФ принял решение не содействовать "Спартаку" в процедуре получения 31-летним нападающим из Голландии Квинси Промесом российского гражданства. Это связано с тем, что в МВД РФ сообщили о том, что игрок в своей родной стране проходит обвиняемым по уголовному делу:

- В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК "Спартак"-Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу. – приводит комментарий Минспорта журналист Иван Карпов.

Квинси Промес вернулся в "Спартак" зимой 2021 года. Ранее голландец защищал цвета столичного коллектива в период с 2014 по 2018 годы. Всего за свою московскую карьеру нападающий провел за красно-белых 202 поединка, в которых сумел отметиться 99 голами и 50 результативными пасами. В этом сезоне Квинси набрал 18+ 7 по системе гол плюс пас в 23 играх за "Спартак" во всех турнирах. Игрок пропустил все зимние межсезонные сборы команды Гильермо Абаскаля. Напомним, что 3 марта состоится судебное заседание по поводу эпизода, в ходе которого нидерландская прокуратура обвиняет Промеса в нанесении ножевых ударов своему родственнику. Летом 2022 года суд обязал Квинси выплатить компенсацию.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.


Промес Спартак
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