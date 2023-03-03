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Гаджиев: кто считает, что наши футболисты получают большую зарплату?

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев выразил свое мнение о зарплатах российских футболистов и сравнил их с европейскими.
Фото: Getty Images
"Говорить о больших или маленьких зарплатах нужно, опираясь на какие-то объективные вещи. Кто, например, считает, что футболисты получают большую зарплату? Если сравнивать с европейскими зарплатами, то там нам тягаться вообще не надо. Где они, а где мы? Просто небо и земля. У нас такие зарплаты могут давать только два, три клуба РПЛ. Все остальные команды дают зарплату гораздо ниже, чем топ-клубы. Такая система с зарплатами выстраивалась очень долго. Во время СССР игрокам платили, как из-под прилавка", - цитирует Гаджи Муслимовича "РБ Спорт".

Гаджи Гаджиев в 2019 году стал одним из учредителей и президентом футбольного клуба "Махачкала", на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское "Динамо". В бытность главным тренером Гаджи Муслимович возглавлял такие команды как "Анжи", "Крылья Советов", "Сатурн", "Волга". Последним местом работы в качестве наставника команды стал пермский "Амкар" с 2014 по 2018 год. В 2000 и 2007 годах Гаджиев признавался лучшим тренером России. Одними из наибольших достижений специалиста на клубном уровне можно считать участие в Кубке УЕФА с "Анжи" в 2001 году и самарскими "Крыльями Советов" в 2005. А также выходы в финал Кубка России с этими же коллективами.


Гаджиев
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