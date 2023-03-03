"Я ничего не слышал об интересе "Локомотива" ко мне. Никогда не общался на эту тему", - цитирует Бейла "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "железнодорожники" заинтересованы в услугах голландского футболиста.
Гленн Бейл перешел в самарские "Крылья Советов" в августе 2021 года из голландского клуба "Эммен". 27-летний нидерландский защитник в этом сезоне принял участие в 24 играх за самарский коллектив. В его активе 1 гол и 2 ассиста. В декабре прошлого года Бейл продлил соглашение с волжанами до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бейла в полтора миллиона евро.
Гленн Бейл: ничего не слышал об интересе "Локомотива" ко мне
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл прокомментировал информацию о возможном трансфере в московский "Локомотив".
Фото: Sport24