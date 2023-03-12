- Начало матча было ожидаемым, "Спартак" атаковал, а "Факел" оборонялся большим количеством. После счета 2:0 красно-белые расслабились, пропустили необязательный гол. С такой командой такого не должно происходить, - передает слова Шавло "РБ Спорт".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. На 42 минуте красно-белые вели в счете 2:0 благодаря дублю Квинси Промеса, но еще до перерыва воронежцы забили два ответных гола ударами нападающего Хызыра Аппаева и полузащитника Раду Рабеи с пенальти. Победу "Спартаку" принес гол полузащитника Кристофера Мартинса на 87 минуте.
Пять забитых мячей, голевой юбилей Промеса и победа в концовке. «Факел» жег, но «Спартак» остался в погоне за «Зенитом»
Шавло: при 2:0 "Спартак" расслабился, пропустил необязательный гол. С такой командой такого не должно происходить
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых на своем поле над "Факелом" (3:2) в рамках 19 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"