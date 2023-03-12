"Сотый матч за "Зенит"? Это особенное событие для меня - впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать - провести время с семьей, возможно, сходить на ужин. У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников. Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждет игра в Кубке. Да, я не приму в ней участие, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы победа осталась в Петербурге", - цитирует Малкома пресс-служба "Зенита".
Напомним, перед матчем 19-го тура "Зенит" - "Химки" (3:2) 26-летний Малком получил памятный подарок в честь проведения сотого матча за коллектив из Санкт-Петербурга. В игре с химчанами новоиспеченный гражданин России вышел в основе команды Сергея Семака и отметился дублем. Тем самым Малком достиг показателя в 16 голов в текущем чемпионате и догнал в гонке лучших бомбардиров РПЛ вингера московского "Спартака" Квинси Промеса, в активе которого также 16 забитых мячей.
Малком пополнил состав "Зенита" летом 2019 года, перебравшись из "Барселоны". С того момента футболист забил 34 гола и оформил 22 голевых паса в 100 сыгранных матчах за "Зенит".
Малком - о 100 матчах за "Зенит": это особенное событие для меня - впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей
Атакующий полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал свое достижение - 100 сыгранных матчей за петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"