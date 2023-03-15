- Ребята молодцы, полностью выложились. Мы домой не ездили, после "Торпедо" остались здесь, восстановление все-таки не такое, как дома, там всё приспособлено. Надо отдать им должное, начали - не проснулись, видимо, первый тайм провели не очень хорошо, но во втором собрались. Хотя мы видели, что преимущество было у "Спартака", в конце был момент, но всё же ничейная игра. Я не считаю, что сегодня "Спартак" был сильнее нас, - передает слова Иванова ТАСС.
Первый матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" завершился вничью со счетом 1:1. На гол спартаковца Квинси Промеса на 21 минуте "шмели" ответили забитым мячом Юрия Железнова на 67 минуте. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге в первых числах апреля. Благодаря этой ничьей "Урал" продлил свою беспроигрышную серию во всех официальных турнирах до 16 матчей (10 побед, 6 ничьих).
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Григорий Иванов: не считаю, что "Спартак" был сильнее "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал выездную ничью своей команды со "Спартаком" (1:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Урал"