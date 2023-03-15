В эти минуты "Зенит" и "Динамо" играют кубковый матч в Санкт-Петербурге (0:1, идет первый тайм). Команда Славиши Йокановича сумела выйти вперед уже на 10-й секунде матча благодаря автоголу голкипера хозяев Александра Васютина. Мяч после удара камерунского нападающего Муми Нгамале попал в каркас ворот и отлетел в спину голкипера.
Отметим, что по регламенту противостояние "Зенита" и "Динамо" будет состоять из одного матча. По итогам 90 минут игры или серии пенальти победившая команда проходит в следующий этап турнира.
"Динамо" забило "Зениту" на 10-й секунде матча
Фото: ФК "Динамо"