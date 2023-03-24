- Подавать апелляцию не планируем, - приводит заявление пресс-службы "РИА Новости Спорт".
Напомним, ранее Виктор Гончаренко, который возглавил екатеринбургский "Урал" по ходу текущего сезона, был дисквалифицирован на три матча решением КДК РФС из-за ненормативной лексики в адрес судей во время встречи 20-го тура РПЛ с московским "Динамо" (0:1). Белорусский специалист получил красную карточку в концовке матча с бело-голубыми. Гончаренко пропустит матчи с "Зенитом", "Ахматом" и ЦСКА.
Пресс-служба "Урала" - о дисквалификации Гончаренко: подавать апелляцию не планируем
В "Урале" заявили, что не будут подавать апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера Виктора Гончаренко на три матча.
ФК "Урал"