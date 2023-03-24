Пресс-служба "Урала" - о дисквалификации Гончаренко: подавать апелляцию не планируем

В "Урале" заявили, что не будут подавать апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера Виктора Гончаренко на три матча.

ФК "Урал"





Напомним, ранее Виктор Гончаренко, который возглавил екатеринбургский " - Подавать апелляцию не планируем, - приводит заявление пресс-службы "РИА Новости Спорт" Напомним, ранее Виктор Гончаренко, который возглавил екатеринбургский " Урал " по ходу текущего сезона, был дисквалифицирован на три матча решением КДК РФС из-за ненормативной лексики в адрес судей во время встречи 20-го тура РПЛ с московским " Динамо " (0:1). Белорусский специалист получил красную карточку в концовке матча с бело-голубыми. Гончаренко пропустит матчи с " Зенитом ", "Ахматом" и ЦСКА