- Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле. Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята — молодцы.
Далер Кузяев, который в матче с Ираном проводил свою 45 игру за сборную России, выводил команду на поле с капитанской повязкой. Полузащитник "Зенита" отыграл 87 минут, после чего был заменен не отметившись результативными действиями. Встреча с иранцами завершилась вничью 1:1. В следующем матче сборная России встретится с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге.
Источник: Sport24
Кузяев - о матче с Ираном: игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята — молодцы
Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги товарищеского матча с Ираном.
ФК "Зенит"