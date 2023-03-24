– Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред. Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевых ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. В воскресенье, 26 марта, сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Канчельскис: что теперь, Карпина увольнять после ничьей с Ираном? Пусть работает дальше, лучше у нас нет кандидатур
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в стране нет более подходящих кандидатов на пост главного тренера национальной команды.
Фото: РФС