- Заявление Дмитрия Анатольевича может повлиять на ситуацию с Fan ID. Вопрос уже не ко мне, а к тем, кто разрабатывал правила. Если один из лидеров нашей страны говорит о Fan ID - это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным. Но очевидно, что какие-то изменения и решения уже назревают. В Ульяновске на матче "Зенита" и "Волги" Fan ID не было, но того, кто бросал банан, быстро нашли. Это показывает, что есть много вариантов контролировать правила поведения на стадионе, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами прокомментировал внедрение в российском футболе системы персонализированного учета болельщиков Fan ID, раскритиковав ее работу. Приведя в пример случай в Екатеринбурге, когда на матч 20 тура РПЛ "Урал" - "Динамо" (0:1) не хотели пускать семью из-за отсутствия цифрового паспорта болельщика Fan ID у семимесячного ребенка, Медведев назвал это издевательством и заявил, что нужно как минимум корректировать эти правила.
25 февраля на матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Волга" - "Зенит" (0:3), проводившемся без применения Fan ID, один из зрителей бросил в сторону игроков банан. Злоумышленник был выявлен благодаря работе средств видеонаблюдения.
Гаджиев - о критике Fan ID от Дмитрия Медведева: очевидно, что какие-то изменения и решения уже назревают
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал текущую ситуацию с применением Fan ID.
Фото: РИА Новости