- . Мы говорим о том, что это заслуженная победа. Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причем очень непростое поле. Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата, - приводит комментарий Федотова "Матч ТВ".
ЦСКА гостил в Воронеже у местного "Факела". Дружина Федотова сумела отправить в ворота воронежцев два безответных мяча. Сначала центрфорвард москвичей Федор Чалов уверенно реализовал 11-метровый, назначенный на фол против хавбека Ивана Облякова. А во вторые 45 минут игры уже сам Иван удачно воспользовался скидкой другого нападающего Антона Заболотного и отправил снаряд в сетку ворот "Факела", установив окончательный счет.
ЦСКА после 21 тура располагается на 4-й строчке, имея в своем активе 38 очков. Отставание от идущего на 3 месте "Спартака" составляет всего 3 балла. Командам еще предстоит провести очный поединок. В следующем туре коллектив из Москвы примет на своей домашней арене "Химки", который сегодня разгромно уступили "Краснодару" (0:6).
Федотов – о победе над "Факелом": мы полностью доминировали в первом тайме
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился своими соображениями по поводу победы над "Факелом" (2:0) в поединке 21-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА