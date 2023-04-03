Адвокат Добровинский: возникает несколько вопросов – как отреагирует клуб и может ли Россия выдать Влута по требованию

Известный адвокат Александр Добровинский отреагировал на решение суда Нидерландов приговорить форварда екатеринбургского "Урала" Рая Влута к 2,5 годам тюрьмы за участие в ДТП со смертельным исходом.

Фото: Globall Look Press

– Возникает несколько вопросов: как отреагирует клуб? Теоретически в контракте должно значиться, что игрок не должен наносить урон репутации клуба. А сейчас речь идет о ДТП, в котором погиб маленький ребенок по вине находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении футболиста, и это, безусловно, наносит вред репутации клуба. Клуб может разорвать контракт с футболистом на основании этого.



Второй вопрос: может ли Россия выдать этого футболиста по требованию страны, в которой он был осужден? Теоретически да, но дело должно пройти несколько процессуальных стадий, включая суд. Какое решение примет суд, пока сложно сказать.



И, наконец, третий вопрос: что будет, если футболист поедет заграницу? Если к тому времени игрок будет находиться в международном розыске, то его задержат и выдадут той стране, где он был приговорен к тюремному сроку, – приводит слова Добровинского Sport24.



Напомним, 3 апреля суд Нидерландов приговорил атакующего полузащитника "Урала" Рая Влута к двум с половиной годам тюремного заключения. Причиной обвинительного заключения послужило пьяное ДТП со смертельным исходом. Также суд выписал запрет на управление автомобилем на четыре года.



Ранее прокуратура Нидерландов запрашивала 3,5 года тюрьмы для 27-летнего хавбека "Урала" Рая Влута. В 2021 году нидерландский футболист, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на скорости примерно 200 км/ч, в которой погиб четырехлетний ребенок. На момент аварии Влут представлял местный клуб "Хераклес".



Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя решение нидерландского суда, заявил, что приговор не помешает футболисту до конца отработать свой контракт. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до декабря следующего года. Ожидается, что спортсмен подаст апелляцию.