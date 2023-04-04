– Пока нет официальных новостей по апелляции, но вполне может быть, что Рай ее подаст. На следующей неделе станет точно понятно, будет Влут подавать апелляцию на решение суда или же нет. И ответ, скорее всего, будет утвердительным.
Как эмоциональное состояния Рая? Готов ли он играть в футбол? Честно говоря, у меня нет ответа. Я не имею никакого отношения к футболу. Его состояние должен будет оценить клуб, за который он выступает, и принять решение, – приводит слова адвоката "РБ Спорт".
Накануне стало известно, что суд в Нидерландах вынес обвинительный приговор в отношении полузащитника "Урала" Рая Влута. 27-летний нидерландский футболист приговорен к двум с половиной годам заключения. Причиной решения суда стало дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой смерть ребенка. Влут стал инициатором аварии, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.
Несмотря на приговор, Влут не собирается покидать Россию и отправляться за решетку. Сегодня он выйдет на поле в стартовом составе на ответный кубковый матч со "Спартаком", который состоится на стадионе "Екатеринбург Арена". Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 17:00 по мск.
Адвокат Влута Томас: скорее всего, Рай подаст апелляцию. Эмоциональное состояние футболиста должен будет оценить "Урал"
Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы Рая Влута, не исключил возможность подачи полузащитником "Урала" апелляции на решение суда.
Фото: ФК "Урал"