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Адвокат Влута Томас: скорее всего, Рай подаст апелляцию. Эмоциональное состояние футболиста должен будет оценить "Урал"

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Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы Рая Влута, не исключил возможность подачи полузащитником "Урала" апелляции на решение суда.
Фото: ФК "Урал"
– Пока нет официальных новостей по апелляции, но вполне может быть, что Рай ее подаст. На следующей неделе станет точно понятно, будет Влут подавать апелляцию на решение суда или же нет. И ответ, скорее всего, будет утвердительным.

Как эмоциональное состояния Рая? Готов ли он играть в футбол? Честно говоря, у меня нет ответа. Я не имею никакого отношения к футболу. Его состояние должен будет оценить клуб, за который он выступает, и принять решение, – приводит слова адвоката "РБ Спорт".

Накануне стало известно, что суд в Нидерландах вынес обвинительный приговор в отношении полузащитника "Урала" Рая Влута. 27-летний нидерландский футболист приговорен к двум с половиной годам заключения. Причиной решения суда стало дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой смерть ребенка. Влут стал инициатором аварии, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Несмотря на приговор, Влут не собирается покидать Россию и отправляться за решетку. Сегодня он выйдет на поле в стартовом составе на ответный кубковый матч со "Спартаком", который состоится на стадионе "Екатеринбург Арена". Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 17:00 по мск.


Урал Влут
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