"Пока рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком сосредоточен только на чемпионстве "Зенита". А так, мы ведем консультации, не более", - цитирует агента Sport24.
Ранее полузащитник "Зенита" Малком рассказал, что размышляет над возможностью вернуться в европейские лиги для того, чтобы иметь возможность вновь играть в еврокубках.
26-летний Малком, выступающий на позиции правого вингера, представляет "Зенит" с лета 2019 года. Бразилец перешел в клуб с берегов Невы из каталонской "Барселоны". В этом сезоне он является лучшим игроком команды по системе гол плюс пас, а также делит первую строчку в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из "Спартака" - у обоих по 16 забитых мячей в РПЛ на данный момент.
Агент - о возможном уходе Малкома из "Зенита": пока рано об этом говорить. Мы ведем консультации, не более
Агент вингера "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слова клиента о том, что тот может уйти из российского клуба, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"