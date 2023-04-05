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Агент - о возможном уходе Малкома из "Зенита": пока рано об этом говорить. Мы ведем консультации, не более

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Агент вингера "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слова клиента о том, что тот может уйти из российского клуба, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком сосредоточен только на чемпионстве "Зенита". А так, мы ведем консультации, не более", - цитирует агента Sport24.

Ранее полузащитник "Зенита" Малком рассказал, что размышляет над возможностью вернуться в европейские лиги для того, чтобы иметь возможность вновь играть в еврокубках.

26-летний Малком, выступающий на позиции правого вингера, представляет "Зенит" с лета 2019 года. Бразилец перешел в клуб с берегов Невы из каталонской "Барселоны". В этом сезоне он является лучшим игроком команды по системе гол плюс пас, а также делит первую строчку в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из "Спартака" - у обоих по 16 забитых мячей в РПЛ на данный момент.


Малком Зенит
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