- Просто извините, - сказал голландец в своем телеграм-канале.
Сегодня на "ВЭБ Арене" ЦСКА и "Крылья Советов" выясняли между собой, кто пройдет в финал Пути РПЛ Кубка России. По итогам 90 минут игры на табло стадиона армейцев горели нули. Дело шло к серии 11-метровых. Но на 3-й компенсированной минуте после прострела голландский защитник волжан Гленн Бейл отправил мяч в сетку собственных ворот. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу дружины Владимира Федотова, а таже проход московской команды в решающий поединок верхней сетке Кубка.
Защитник "Крыльев Советов" Бейл – об автоголе: просто извините
Голландский футболист "Крыльев Советов" Гленн Бейл извинился за свой автогол в матче с ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"