"Как я себя чувствую в России? Не знаю, как другие иностранцы, но для меня все нормально. Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично. В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна. В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим", - цитирует Понсе Sport24.
26-летний венесуэльский нападающий Андрес Понсе защищает цвета тольяттинского "Актона" с января этого года. Он перешел в российский клуб на правах свободного агента из датского "Вайле". В текущем сезоне Понсе принял участие в 29 матчах за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ранее футболист играл за волгоградский "Ротор", махачкалинское "Анжи" и грозненский "Ахмат".
Напомним, "Акрон" прошел в Кубке России "Динамо" (0:0, пен. 4:1) и в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов примет московский "Спартак".
Понсе: в России чувствую себя в безопасности. Скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим
Форвард "Акрона" из Венесуэлы Андрес Понсе рассказал, каково ему живется в России.
Фото: РИА Новости