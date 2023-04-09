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Вендел: радостно, что я исправился и сравнял счет, помог команде

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Бразильский хавбек "Зенита" Вендел поделился мнением по поводу результата матча с "Локомотивом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
- Пропущенный гол? Это футбол, такие вещи, к сожалению, случаются, мне не повезло в том моменте, отобрали мяч, забили. От этого было еще радостнее, что я исправился и сравнял счет, помог команде, - приводит слова Вендела "Матч ТВ".

Бразильский центральный хавбек Вендел стал участником эпизода с первым пропущенным голом в ворота "Зенита", получив неудобный пас от защитника Роберта Ренана, хавбек не сумел сориентироваться и попал под прессинг Максима Глушенкова, который без нарушения правил отобрал мяч у бразильца и поразил ворота Михаила Кержакова, сделав счет 1:0. Несмотря на эту ошибку, Вендел сумел исправиться. Футболист получил пас от Малкома и сумел отправить мяч в угол ворот москвичей, сравняв счет. По итогам поединка именно бразилец получил награду лучшему игроку.


Вендел Зенит Локомотив
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