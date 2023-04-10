- Дзюба - наш лидер, тот человек, который может из ничего сделать момент. Плюс всегда может зацепиться за мяч. Для нас это большое усиление. Это лучший нападающий России. О чем тут можно говорить?
Артем Дзюба подписал контракт с командой Максима Ненахова лишь зимой этого года. Нападающий смог закрепиться в основном составе "Локомотива" при главном тренере Михаиле Галактионове, забив шесть голов в семи проведенных матчах. Также 34-летний Дзюба записал на свой счет одну результативную передачу. "Локомотив" располагается на 11 месте РПЛ с 25 набранными очками. Железнодорожники вылетели из розыгрыша Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону" в Пути регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Ненахов: Дзюба - лидер "Локомотива", лучший нападающий России. О чем тут можно говорить?
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что считает Артема Дзюбу лучшим нападающим России.
Фото: ФК "Локомотив"