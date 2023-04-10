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Нагорных - о Миранчуке: если будет хорошее предложение из Европы, мы его рассмотрим. Хотим, чтобы игроки развивались

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал будущее в команде хавбека Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы всегда заявляем, что искусственно сдерживать развитие игроков, а тем более воспитанников, мы не будем. Если будет хорошее предложение из Европы, мы его будем рассматривать. Мы за то, чтобы игроки развивались. Футболисты "Локомотива" - это игроки сборной России. Если ребята будут получать хорошую практику и в России, и в Европе - мы будем только за", - приводит слова Нагорных "СЭ".

Российский атакующий полузащитник Антон Миранчук является воспитанником академии столичного "Локомотива". В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 26 матчах за клуб, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. Контракт "железнодорожников" с россиянином рассчитан до конца сезона-2023/24. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 5 миллионов евро. Ранее агент игрока сказал, что для Антона приоритетно продолжение карьеры в Европе. В октябре Миранчуку исполнится 28 лет.


Миранчук Ан Локомотив Нагорных
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