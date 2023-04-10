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Агент: мечта Чистякова - играть в "Зените". Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем

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Агент российского футболиста Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался по поводу будущего игрока в "Зените".
Фото: "Чемпионат"
- Пока ничего не думаем. Есть игры до конца чемпионата, в которых Дима намерен себя проявить. Пока все мысли связаны с "Зенитом". Есть ли у Дмитрия предложения от других клубов? Даже не готов это обсуждать. Димина мечта — играть сегодня в "Зените". Никаких предложений мы на сегодняшний день не рассматриваем, - приводит комментарий Талаева "Спорт День за Днем".

Россиянин Дмитрий Чистяков, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Зенита", воспитанником которого он является, осенью 2020 года. С того момента футболист провел за свою родную команду 66 игр, в которых сумел забить 1 гол и отдать 3 голевых паса на своих партнеров по команде. В этом сезоне Дмитрий чаще остается на скамейке запасных и провел за дружину Сергею Семака 15 поединков, в которых провел на футбольном поле всего 945 игровых минут. В трех последних матчах Чистяков сыграл 90 минут с "Динамо" в Кубке России, 45 минут с ЦСКА (0:1) и 1 минуту с "Уралом" (2:0). В следующем матче "Зенит" сыграет против бывшей команды Дмитрия "Ростова".


Чистяков Зенит
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