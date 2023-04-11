– Контракт долгосрочный, подписан на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял команду в 2019–2020 годах. С завтрашнего дня приступает к работе, – приводит слова Оленева "СЭ".
На прошлой неделе подмосковный клуб отправил в отставку Спартака Гогниева. Его место временно занял Ринат Билялетдинов. В его дебютном матче на тренерском мостике химчане пропустили три безответных гола от ЦСКА (0:3) в рамках 22-го тура РПЛ. На данный момент клуб делит нижнюю строчку в таблице с "Торпедо", в котором ранее работал Талалаев.
В третьей декаде марта Андрей Талалаев был уволен из московского "Торпедо" в связи с неудовлетворительными результатами черно-белых. Он продержался на своем посту всего на три недели дольше президента "автозаводцев" Ильи Геркуса. Талалаев вступил в должность в октябре прошлого года, но так и не сумел поднять "Торпедо" с нижней строчки в таблице РПЛ.
Гендиректор "Химок" Оленев: клуб подписал контракт с Талалаевым на 5 лет
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов подтвердил факт заключения пятилетнего соглашения между клубом и экс-наставником "Торпедо" Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Торпедо"