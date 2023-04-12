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Ролан Гусев: бразильцы ЦСКА Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее нынешних бразильцев "Зенита" Малкома, Клаудиньо и Вендела

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Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев сравнил своих бразильских одноклубников в составе "армейцев" с нынешними бразильцами "Зенита".
Фото: Getty Images
- Согласен ли я с Газзаевым, который не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в "Зените"? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела, - передает слова Гусева Metaratings.ru.

38-летний нападающий Вагнер Лав провел за московский ЦСКА 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевых паса. 40-летний экс-атакующий хавбек Даниэл Карвальо сыграл за "армейцев" 140 матчей, в которых забил 26 мячей и выполнил 45 результативных передач. 36-летний форвард Жо в составе красно-синих принял участие в 77 встречах, записав на свой счет 44 гола и 10 ассистентских действий.

26-летний атакующий полузащитник Малком в 103 матчах за "Зенит" забил 35 мячей и отдал 23 голевых передачи. 26-летний атакующий хавбек Клаудиньо сыграл за петербуржцев в 55 встречах, записав на свой счет 13 голов и 14 результативных пасов. 25-летний полузащитник Вендел забил 15 голов и отдал 12 результативных передач в 84 матчах за сине-бело-голубых.


ЦСКА Зенит Вагнер Лав Карвальо Малком Клаудиньо Вендел
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