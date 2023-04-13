- Команды идут наверху, покажут хороший футбол. Надеюсь, "Ростову" удастся приблизиться к "Зениту". Если "Ростов" победит "Зенит", сохранится ли какая-то интрига? Сложно говорить, что интрига сохранится. Наверняка чемпионом будет "Зенит", как всегда. Надеюсь, "Ростов" даст надежду, - приводит мнение Логашова "РБ Спорт".
В этот уик энд "Зенит" и "Ростов" встретятся между собой в рамках 23-го тура национального первенства. Коллективы подходят к этому поединку, соседствуя в турнирной таблице. Дружина Сергея Семака уверенно располагается на 1-й строчке, идя к своему 5 чемпионству подряд,которое позволит "Зениту" оформить 2 звезду на свою эмблему. Петербуржцы опережают дончан на 9 очков. При этом команда Карпина имеет отрыв в 3 балла от идущего на 3 месте "Спартака". Встреча первого круга, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась победой "Зенита", который набрал три очка благодаря голам Малкома, Вендела и Кузяева. Единственный мяч южан на свой счет записал Комличенко.
Логашов: наверняка чемпионом будет "Зенит"
Экс-игрок "Ростова" Арсений Логашов поделился своей точкой зрения по поводу чемпионской интриги в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"