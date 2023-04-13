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Родригао - о Ренане: не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира

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Бразильский защитник Родригао поделился мнением о своем коллеге по амплуа Роберте Ренане.
Фото: "Чемпионат"
- Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. "Реал" — мировой топ-клуб. Кроме них есть еще большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее. Не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира. Его потенциал соответствует уровню, который требуется в этих командах, - приводит мнение Родригао Metaratings.ru.

"Зенит" усилил свой состав 19-летним центральным защитником Робертом Ренаном зимой этого года. Футболист сразу же сумел стать основным игроком дружины Сергея Семака. Бразилец провел за коллектив из Санкт-Петербурга 6 поединков (5 в РПЛ и 1 в Кубке России). За этот отрезок бразильский талант отметился рядом красивых обводок и довольно авантюрной игрой. Несмотря на яркую игру, футболист уже записал на свой пару ошибок. В частности, Ренан ошибался в поединке 19-го тура против "Химок" (3:2). Также Роберт разделил ответственность со своим соотечественником Венделом за гол Максима Глушенкова в игре против "Локомотива" (2:1).

Ранее СМИ сообщали, что мадридский "Реал" рассматривает 19-летнего защитника в качестве усиления на будущее. В составе испанского клуба на позиции центрального защитника играет соотечественник Ренана Эдер Милитао.


Ренан Родригао Зенит Реал
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