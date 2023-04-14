- На месте Тюкавина я бы никуда не дёргался, ему нужно играть в "Динамо". Костя – воспитанник команды, я знаю его с самого детства, когда он только пришёл в академию "Динамо". Сейчас ему лучше быть в "Динамо", играть, забивать и помогать команде. Может так получиться, что он пропадёт в "Зените", а "Динамо" его команда. Костя очень талантливый парень, ему нужно играть и играть.
В начале текущей недели одно из российских СМИ опубликовало ряд инсайдов о возможных трансферах в РПЛ. Все они связаны с переходами игроков в санкт-петербургский "Зенит". Одной из целей петербуржцев является нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. По информации издания, сине-бело-голубые могут приобрести форварда, если клуб из Санкт-Петербурга покинут бразильские легионеры. Сам Тюкавин якобы недоволен количеством игрового времени в "Динамо" и может рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Агент футболист опроверг какую-либо информацию о недовольстве и переходе в "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: на месте Тюкавина я бы никуда не дёргался, ему нужно играть в "Динамо", он пропадёт в "Зените"
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин заявил, что форварду бело-голубых Константину Тюкавину не стоит переходить в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"