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Агент: будет ли продлевать контракт Ненахов? Вопрос к руководству "Локомотива", переговоры не начинались

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Агент российских футболистов "Локомотива" и "Ростова" Максима Ненахова и Николая Комличенко Александр Клюев высказался по поводу будущего игроков в московском и ростовском клубах.
Фото: РПЛ
- Поговорим в конце сезона. У Николая действующий контракт с "Ростовом", у Максима с — "Локомотивом". Будет ли продлевать контракт Ненахов? Вопрос к руководству "Локомотива", переговоры не начинались, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.

24-летний крайний защитник Максим Ненахов пополнил состав "Локомотива" летом 2021 года. Россиянин провел за столичный коллектив 35 игр (1068 минут игровых минут), в которых ему удалось отметиться 2 голевыми пасами. Также на счету защитника 4 желтых и 2 красных карточки. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2024 года. На счету Максима 2 поединка за юношескую сборную России. Отметим, что наибольшее количество матчей Ненахов провел за грозненский клуб 41 матч. За этот отрезок он оформил 3 ассиста.


Ненахов Локомотив
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