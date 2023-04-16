- Надеюсь, победа над "Пари НН" придаст "Динамо" эмоций на остаток сезона. Побеждать нужно и важно, потому что лучше проходит восстановление, да и эмоции положительные, - приводит комментарий Фомина "Чемпионат".
Сегодня "Динамо" на свой домашней арене сумело переиграть "Пари НН" Сергея Юрана. Примечательно, что к 79-й минуте динамовцы уступали нижегородцам, пропустив с пенальти от Глушакова. Но за оставшееся время дружина Славиши Йокановича отправила в ворота гостей три безответных мяча. Сначала счет 1:1 сделал Гладышев. Вперед москвичей вывел их капитан Фомин, отметившись дальним ударом. А окончательный счет установил Смолов. Федор отправил мяч в сетку ворот нижегородского коллектива с 11-метрового. Теперь "Динамо" имеет в своем активе 39 очков. Команда по-прежнему располагается на 5-й строчке.
Фомин: надеюсь, победа над "Пари НН" придаст "Динамо" эмоций на остаток сезона
Российский футболист "Динамо" Даниил Фомин поделился эмоциями от победы над "Пари НН" (3:1) в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"