- "Зенит" ничем не удивил. Удивило, что они так отдавали нам мяч, может быть, это следствия нашего прессинга. А во втором тайме после нашего прессинга они стали лучше контролировать мяч, - приводит комментарий Комличенко "СЭ".
Сегодня "Ростов" на своем домашнем поле принимал "Зенит". Встреча завершилась без голов. Команды обменивались опасными подходами, но так и не сумели конвертировать их в забитые голы. По итогам матча дружине Сергея Семака удалось сохранить отрыв в 9 очков от дончан за 7 туров до конца национального первенства. А "Ростов" снова вернулся на чистое второе место, опередив "Спартак" на 1 балл. В следующем туре "Ростов" приедет в гости у "Уралу" Виктора Гончаренко. Напомним, что встреча первого круга закончилась уверенной победой "Зенита" со счетом 3:1. В Санкт-Петербурге голами отметились Малком, Вендел и Кузяев. А у "Ростова" забил Комличенко.
Комличенко: "Зенит" ничем не удивил
Российский футболист "Ростова" Николай Комличенко поделился своими соображениями по поводу поединка против "Зенита" (0:0).
Фото: ФК "Ростов"